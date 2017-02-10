Москва. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе сократились на 5%. Как сообщает Sputnik, при этом эксперты считают, что продажи авто в России останутся на прошлогоднем уровне.

Дилеры с этим мнением не согласны. По их подсчетам, к концу года будет рост на 5-10%.

Впрочем, и эксперты, и дилеры сходятся в одном - роста в первом полугодии ждать не стоит, надежды лишь на вторую половину года.

«Все ужились, все работают на пределе. И, таким образом, не было взрывного спроса в январе, когда продаются машины прошлогодние. Показательными будут первые месяцы весны, когда традиционно оживление на рынке, люди начинают менять машины, вот тогда будет понятно - куда мы движемся. Конечно потери серьезные. В целом по рынку 11% падение», - рассказал изданию автомобильный эксперт Алексей Аксенов.

Он подчеркнул, что автопроизводители стараются удерживать цены в приемлемых рамках относительно того, что курс рубля в 2 раза рухнул. Автомобили подорожали на 15-30% в зависимости от бренда и модели.

По словам Алексея Аксенова, в ближайшем будущем не стоит ждать снижения цен на автомобили.

«Снижать цены не будут. Если есть необходимость менять машину, то это можно сделать и сейчас, и весной. Разницы принципиальной нет. Если нет крайней необходимости, можно еще поездить на своем автомобиле или выбрать подержанную машину, потому что рынок подержанных машин как раз сейчас на подъеме», - посоветовал эксперт.