Омск. Омская область. Аварийный дом рухнул в Омске в пятницу, 10 февраля, около 14:30 по местному времени. Как пишет Life, предполагается, что под завалами могут находиться люди.

«Обрушилась середина строения, под завалами могут находиться от одного до двух человек, незаконно разбиравшие строительные конструкции», — сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

В настоящее время на месте работают спасатели и кинологи.

Прокуратура уже начала проверку по факту обрушения. В частности, надзорный орган интересует, почему расселённый в октябре прошлого года дом так и не был снесён.