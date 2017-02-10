Ижевск. Удмуртия. В Ижевске общественная организация «Зеленой паровоз» предложила горожанам прийти на праздник «Всемирный день пельменя» со своей посудой. Об этом они написали в своей группе во «ВКонтакте».

«Спасибо мне в свою тарелку», - хотим мы услышать от тех, кто завтра (11 февраля) решит посетить «Всемирный день пельменя». Потому что если не свою, то пельмешки вам положат и нальют чай в одноразовые тарелки и стаканы», - написано в группе организации.

Одноразовые тарелки и стаканчики вредят экологии. Участники движения «Зеленый провоз» считают, что посуда из полистирола «зло во плоти», так как при нагревании он выделяет токсические вещества и негативно влияет на организм человека.

Напомним, что ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя» пройдет в субботу, 11 февраля, на Центральной площади Ижевска. Здесь установят рекорд – «Самое большое количество съеденных пельменей в одном месте». Церемония открытия начнется в 11:00.