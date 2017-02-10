Глазов. Удмуртия. Следовали проводят проверку по факту смерти 20-летнего жителя Глазова на железной дороге. Об этом сообщает приволжское следственное управление на транспорте СК России.

Трагедия произошла 8 февраля 2017 года около 21:30 (по Мск) на 1 165 км «Глазов - Безум» Горьковской железной дороги электропоездом № 6410.

Сейчас проводятся проверки, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Не исключается версия, что молодой человек мог покончить собой.

Следователи готовят представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления мер безопасности при движении поездов и оборудовании подвижных составов видеорегистраторами.