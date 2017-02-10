Брюссель. Еврокомиссия планирует предоставить Украине безвизовый режим до лета. Как сообщает Интерфакс, об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

«Мы обсудили вопрос визовой либерализации - это произойдет до лета», - сказал Юнкер на брифинге после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе в пятницу.

Либерализация визового режима с Евросоюзом - одна из главных целей внешней политики Киева. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно выступал с заявлениями, что гражданам страны будет предоставлен безвизовый режим в ближайшее время, но в Евросоюзе до сих пор не приняли это решение.