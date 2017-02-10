Ижевск. Удмуртия. Предварительное судебное заседание по делу бывшего вице-спикера городской думы Ижевска Василия Шаталова пройдет в больнице исправительной колонии №8 в поселке Хохряки. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщила пресс-секретарь Первомайского районного суда столицы Удмуртии Ольга Порцева.

По ее словам, заседание, намеченное на 10 февраля, не состоялось по причине болезни фигуранта уголовного дела. Слушание перенесли на 15 февраля.

В конце января 2017 года суд продлил срок ареста Шаталова на 3 месяца, до 19 апреля. Кроме того, был продлен и срок домашнего ареста супруги бывшего депутата Яны Кузнецовой.

Шаталова и Кузнецову обвиняют в крупном мошенничестве. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). По версии следствия, Шаталов, будучи зампредом ижевской думы, похитил более 28 млн рублей из местного бюджета.

Деньги предназначались для развития конного спорта в регионе. Правоохранители полагают, что в совершении преступления Шаталову помогала его жена, которая являлась директором Детско-юношеской школы по конному спорту Ижевска.

Василия Шаталова задержали в июле 2015 года в Нижнем Новгороде. Во время расследования народный избранник, обвиняемый в мошенничестве, пояснил, что собирался покончить с собой из-за проблем супруги. После инцидента Шаталова поместили в СИЗО.