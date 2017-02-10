Хохфильцен. Австрия. Российский биатлонист Антон Шипулин не стал жать руку своему французскому сопернику Мартену Фуркаду. Как пишут Известия, спортсмен рассказал, что сделал это из-за «неспортивного поведения» француза на трассе.

Шипулин подчеркнул, что Фуркад толкнул другого биатлониста из России – Александра Логинова.

«Я спросил у Логинова, точно ли он сделал это специально, на что Саша сказал: «Точно». По записи видно, что он сделал это нарочно», — цитирует издание слова Шипулина.

Напомним, Мартен Фуркад сбил с ног российского спортсмена Александра Логинова во время смешанной эстафеты в Хохфильцене. После инцидента в ходе церемонии награждения россияне отказали жать Фуркаду руку. В ответ на этот жест француз демонстративно покинул церемонию.