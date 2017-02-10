Ижевск. Удмуртия. Ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя» пройдет в Ижевске уже завтра, 11 февраля, на Центральной площади города. Об сообщают организаторы гастрономического праздника.

Жителей столицы Удмуртии ждут многочисленные конкурсы, забавы, море пельменей и конечно же главное событие – установление рекорда на «Самое большое количество съеденных пельменей в одном месте».

Программа мероприятий на 11 февраля на Центральной площади Ижевска:

11:00 - 11:30 - церемония открытия фестиваля «Всемирный день пельменя — 2017» на центральной сцене.

11:00 – 17:00 - установление рекорда на «Самое большое количество съеденных пельменей в одном месте».

11:30 - 16:00 - концертная программа «Актуальная Удмуртия».

11:30 – 16:00 - командные республиканские соревнования «Рекордная полоса». Установление рекордов фестиваля при прохождении национальных удмуртских и современных пельменных игр. Участие по предварительной регистрации команд.

10:00 - 16:00 - турнир по «Пельняньтону». Игра, вариант бадминтона с пельменной стилистикой. Участвуют все желающие.

12:30 - 14:30 - чемпионат по «Пельменелепию».

10:00 - 19:00 - «Пельменная ярмарка-продажа».

10600 - 16:00 - «Календарь событий фестиваля». В этом году на Фестиваль съедутся представители районов республики, чтобы показать и рассказать о богатстве и разнообразии удмуртской культуры, а также, чтобы пригласить на события, которые традиционно широко празднуют у себя в районах.

10:00 - 17:00 - «Шудон корка» (дом игр для детей).

10:00 - 16:00 - музейная площадка «Предания о пельняне»

Площадка от Национального музея УР им. К Герда с электронной выставкой из фондов музея, мастер-классами для родителей с детьми, фотосессией с элементами удмуртского костюма. Расположение — ДК «Металлург».

10:00 - 17:00 - дизайн-маркет «Современный этномир». Творения мастеров авторского хэнд-мейда, лучших дизайнеров одежды, художников и иллюстраторов, которые можно будет приобрести на территории ДК «Металлург».

10:00 -17:00 - выставка работ участников конкурса «Официальный сувенир фестиваля – 2017».

11:00 - 15:00 - установление «Экорекорда» вместе с Минприродой Удмуртии. В год экологии и особо охраняемых природных территорий в игровой форме познакомимся с редкими обитателями флоры и фауны Удмуртии. Расположение – площадка между ДК «Металлург» и к/т «Россия»

10:00 - 16:00 - «Пельменные игры» и аттракционы, в том числе:

- Пельменный керлинг - игра, классический керлинг с пельменной стилистикой.

- Тупен Шудон - национальная удмуртская игра в мяч.

- Пельнянькей - игра, хоккей с пельменной стилистикой.

- Бампербол - футбол в огромных надувных шарах-зорбах.

- Тюбинги и другие зимние забавы (горка).

16:00 - 17:00 - подведение итогов и награждение победителей соревнований, премии «Золотой пельнянь», онлайн-конкурсов.

17:00 - главный розыгрыш «Годового запаса пельменей»

17:00 - торжественное подведение итогов по установлению рекорда «Самое большое количество съеденных пельменей в одном месте»

10:00 - 18:00 - горячая еда и напитки. Пельмени, выпечка, чай и кофе на всей площади.

14:00 -17:00 - командная игра «Давай меняться!».