Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открыли школу в микрорайоне «Столичный». Как сообщает пресс-служба главы Удмуртской Республики, в торжественной церемонии приняла участие статс-секретарь, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Наталья Антипина.

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Новое учебное заведение рассчитано на 825 человек. Здесь реализуют учебные программы базового и профильного, углублённого уровня, для этого специально оборудованы инженерно-технический и медико-биологический классы. В школе оборудовали: 5 лабораторий (физическая, химическая, робототехники, биологическая и медицинская), 5 студий (дизайна, издательский центр, школьная телестудия, музыкальная и театральная), 17 спортивных клубов (фитнес, легкая атлетика, хореография, акробатика, единоборства, бадминтон, дартс, баскетбол, городошный спорт, волейбол, лыжные гонки, настольный теннис, скалолазание, спортивное ориентирование и спортивный туризм, фитнес-аэробика, футбол, шахматы и шашки).

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Учреждение построили при финансовой поддержке из федерального бюджета. Учебное оборудование на сумму 150 млн рублей купили за счёт средств региональной казны.

Микрорайон «Столичный» в Ижевске строится с 2010 года. По проекту здесь планируется обеспечить доступным жильём более 25 тысяч жителей города, также активно будет развиваться социальная, инженерная и транспортная инфраструктура (30,5 тысяч кв.м. помещений социально-бытового назначения, паркинг на 900 машиномест). Сейчас сданы 11 домов, открыт детский сад, в будущем появится школа искусств.

Ранее сообщалось, что в новой школе смогут учиться дети со всей Удмуртии.