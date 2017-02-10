Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин стал лицом лектория информационного агентства «Сусанин». Народный избранник, историк по специальности за час с небольшим рассказал о революционных событиях в регионе в начале 20 века.

Алексей Загребин вернулся к датам, попытался переосмыслить произошедшее, понять причины и проанализировать результаты. Профессор рассказал о быте, традициях и основных сферах занятости удмуртского народа.

Ход, последствия революционных событий и много всего другого в новом выпуске лектория от информационного агентства «Сусанин».

ЛЕКТОРИЙ. Революция как предчувствие. Удмуртское общество накануне 1917 года