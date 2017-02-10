Россия. Российскую биатлонистку Екатерину Глазырину временно отстранили от соревнований. Спортсменку заподозрили в нарушении антидопинговых правил, сообщает Знак со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).

«Рабочая группа Международного союза биатлонистов (IBU) провела проверку информации, указанной в докладе независимой группы Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. На основе данной проверки был сделан вывод о том, что несколько проб спортсменки могли содержать запрещенные препараты, а с пробами, которые брало РУСАДА, могли производиться манипуляции», - цитирует издание сообщение IBU.

Решение об отстранении Глазыриной вступило в силу сегодня. Стоит добавить, что сегодня же появились сообщения о том, что Глазырина не выступит в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону.