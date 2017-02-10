Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя плавно подходит к своему завершению. С 6 февраля по 10 февраля в республике произошло много интересного, однако, корреспонденты информационного агентства «Сусанин» выделили, самые важные события, которые произошли в регионе за указанный период.

Пара строк #5/ 6-10 февраля 2017

Удмуртия попала в список регионов с неблагоприятным прогнозом паводка. Ситуация в регионе аналогична 1979 году, который считается пиковым по притоку воды в Ижевский пруд.

FIS оставила в силе отстранение от соревнований лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина. У спортсмена есть 3 недели, чтобы обжаловать решение федерации.

Замминистру транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александру Соловьеву продлили срок домашнего ареста. Ранее его заподозрили в превышении должностных полномочий.

Доставшего пистолет инспектора ГИБДД Удмуртии и его начальника наказали по службе. Об этом заявил министр внутренних дел региона Александр Первухин.

Депутаты Госсовета Удмуртии согласовали кандидатуру Рафиса Касимова на должность вице-премьера региона. Это произошло на внеочередной сессии республиканского парламента.