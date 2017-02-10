Монпелье. Франция. Полиция Франции задержала готовящих теракт злоумышленников. Как сообщает Росбалт, рейды прошли в городе Монпелье на юге страны.

В результате стражи порядка выявили предполагаемых участников экстремистской группировки. В их числе – трое мужчин и 16-летняя девушка.

«Один из задержанных предположительно собирался стать смертником, организовав нападение в Париже, полагают французские власти», - отмечает издание.

Полицейские нашли у задержанных самодельную взрывчатку. По предварительным данным, это трипероксид триацетона – вещество, которое обладает большой разрушительной силой. Его применяли парижские смертники в ноябре 2015 года, когда теракты унесли жизни 130 человек.