Ижевск. Удмуртия. Полторы тысячи ижевчан могут пострадать от весеннего паводка. В зоне возможного подтопления находится 250 домов Первомайского и Ленинского района. Об этом заявили представители управления гражданской защиты города. Об этом и других событиях региона в традиционном обзоре от корреспондентов информационного агентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту 10 февраля 2017

Массовое ДТП:

Две легковушки, бензовоз и автобус столкнулись на Можгинском тракте Удмуртии. В результате происшествия никто не пострадал, однако топливо разлилось на дорогу. Авария произошла из-за бензовоза, выехавшего на встречку.

Снова в школу:

В Ижевске родители выпускников сдали ЕГЭ. Экзамен прошел на пяти площадках, которые располагались в разных школах города. Акцию поддержал министр образования Удмуртии Алексей Шепталин.

Благоустройство парков:

5,5 млн рублей получит Удмуртия в 2017 году из федерального бюджета на развитие городских парков. Еще 2,5 млн выделят из региональной казны.

Ручной мяч:

Гандболистки ижевского «Университета» на домашнем паркете дважды уступили «Звезде». В первом поединки спортсменки боролись за выход в полуфинал кубка России. Вторая игра прошла в рамках Суперлиги.

Слушание за решеткой:

Предварительное судебное заседание по делу бывшего вице-спикера городской думы Ижевска Василия Шаталова пройдет в больнице исправительной колонии №8 в поселке Хохряки. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщила пресс-секретарь Первомайского районного суда столицы Удмуртии Ольга Порцева. По ее словам, заседание, намеченное на 10 февраля, не состоялось по причине болезни фигуранта уголовного дела. Слушание перенесли на 15 февраля.