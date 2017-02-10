Горняк. Алтайский край. Собака в Алтайском крае спасла брошенного на морозе двухлетнего ребенка. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, замерзающего малыша и животное случайно обнаружил прохожий.

«Местная жительница оставила своего двухлетнего сына в беспомощном состоянии в не отапливаемой веранде дома, без одежды и питания», - отмечается в сообщении надзорного органа.

Малыша нашла и согревала своим телом собака. Это и спасло ему жизнь. В настоящее время ребенок находится в больнице.

Мать малыша не появлялась еще 4 дня после того, как его нашли. Против женщины возбудили уголовное дело, решается вопрос о лишении её родительских прав.