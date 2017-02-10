Норвегия. Норвежскую лыжницу Терезу Йохауг дисквалифицировали за нарушение антидопингового законодательства. Как пишут Аргументы и Факты, спортсменка не сможет выступать на соревнованиях в течение 13 месяцев.

О дисквалификации Йохауг сообщила пресс-служба Норвежского антидопингового агентства. Дело в том, что в октябре допинг-тест олимпийской чемпионки по лыжным гонкам оказался положительным. В анализе содержалось запрещенное вещество клостебол.

После случившегося врач сборной Норвегии по лыжным гонкам Фредрик Бендиксен ушел в отставку, заявив, что он является ответственным за случившееся. Сама Йохауг отметила, что клостебол входит в состав ее мази для губ от солнечных ожогов, которой ей посоветовал пользоваться врач.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр 2014 года в Сочи. Кроме того, она семь раз завоевывала золотые медали на чемпионатах мира, дважды выигрывала Кубок мира и побеждала в «Тур де Ски».