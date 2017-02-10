Москва. Покинувший пост губернатора Пермского края Виктор Басаргин возглавит Федеральное агентство по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). Как пишет НТВ, соответствующее решение принял премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«С учетом того, что вы имеете довольно серьезный опыт работы и на федеральном уровне — были министром регионального развития, и, естественно, знаете региональную специфику, я принял решение назначить вас на должность руководителя Ространснадзора», - отметил Медведев на встрече с Басаргиным.

Экс-губернатор подчеркнул, что новая его работа будет очень ответственной. По словам Басаргина, в транспортной сфере необходимо обеспечить развитие бизнеса при соблюдении безопасности пассажиров.

Напомним, о том, что Басаргин покинет пост главы Пермского края стало известно в начале недели. После его отставки регион возглавил глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.