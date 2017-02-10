Снодленд. Великобритания. Британский суд защитил ветерана-нудиста от придирок соседей. Как сообщают Дни, 42-летнему Робу Дженнеру разрешили заниматься ремонтом дома без одежды.

На непристойный вид жителя Снодленда пожаловались его соседи. Они вызвали полицию в тот момент, когда голый мужчина занимался размешиванием цемента.

Бывший ветеран войны в Ираке в свое оправдание заявил, что он натурист, гордящийся своим телом. Суд решил, что свобода самовыражения Роба Дженнера была признана более важной, чем эмоции, вызванные наготой мужчины.