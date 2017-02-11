Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Михаил Тарасов. В субботу, 11 февраля, ему исполнилось 39 лет.

Также сегодня поздравления принимают начальник управления МВД России по Ижевску Александр Никитин, начальник управления муниципального заказа администрации Ижевска Светлана Синцова и директор автобазы Госсовета Удмуртии Максим Симаков.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам успехов на профессиональном поприще и счастья в личной жизни.