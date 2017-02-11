Ижевск. Удмуртия. 2 млн 375 тыс. рублей получат города и районы Удмуртии в 2017 году на проведение национальных праздников. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в их число вошли пять самых крупных и популярных мероприятий.

Главная Масленица Удмуртии пройдет 26 февраля в Сигаево Сарапульского района. Марийский национальный праздник «Семык» запланировали на 10 июня в Иж-Бобье Граховского района, а бесермянский «Корбан» - 3 июня в Ярском районе республики.

17 июня рядом с Можгой пройдет удмуртский национальный праздник «Гербер», а после него – 8 июля, в Сарапуле – татарский национальный праздник «Сабантуй».

Напомним, ранее стало известно, что «Гербер» в третий раз пройдет в Москве. Предварительно дату его проведения назначили на 24 июня, что следует из документов, опубликованных на сайте органов власти Удмуртской Республики.