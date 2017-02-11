Ижевск. Удмуртия. Мужчину, который проигнорировал заградительную цепочку и въехал на внедорожнике во двор 29 лицея в Ижевске, арестовали на пять суток. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, сейчас нарушитель находится в изоляторе временного содержания.

Также выяснилось, что ранее мужчина был лишен права управлять транспортным средством, и получил продление своего наказания.

«По части 2 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях России ему назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год», - говорится в сообщении.

Напомним, 9 февраля водитель в Ижевске решил проигнорировать заградительную цепочку и «влетел» во двор школы. Видео информагентству «Сусанин» прислал читатель. На съемке видно, как владелец «Нивы» рвет цепочку и на высокой скорости проезжает школьный двор, едва не сбив женщину с ребенком.

Нива "влетела" на школьный двор, порвав ограждавшую заезд цепь