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А тем временем:

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Въехавшего на внедорожнике во двор лицея №29 в Ижевске водителя арестовали на 5 суток

Мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Въехавшего на внедорожнике во двор лицея №29 в Ижевске водителя арестовали на 5 суток
Фото:1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
ДТП, Ижевск, Удмуртия


10:04

Ижевск. Удмуртия. Мужчину, который проигнорировал заградительную цепочку и въехал на внедорожнике во двор 29 лицея в Ижевске, арестовали на пять суток. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, сейчас нарушитель находится в изоляторе временного содержания.

Также выяснилось, что ранее мужчина был лишен права управлять транспортным средством, и получил продление своего наказания.

«По части 2 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях России ему назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год», - говорится в сообщении.

Напомним, 9 февраля водитель в Ижевске решил проигнорировать заградительную цепочку и «влетел» во двор школы. Видео информагентству «Сусанин» прислал читатель. На съемке видно, как владелец «Нивы» рвет цепочку и на высокой скорости проезжает школьный двор, едва не сбив женщину с ребенком.

Нива "влетела" на школьный двор, порвав ограждавшую заезд цепь

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