Москва. Бюджетникам разрешили отказаться от перечисления денег на карту «Мир». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, зарплату они смогут получать наличными.

«ФАС и ЦБ договорились, что с 1 января 2018 года бюджетники могут отказаться от начисления им зарплаты на карту «Мир», но в этом случае они смогут получать свои деньги только наличными в кассе», - сказал Артемьев.

Проект поправок в закон «О национальной платежной системе» предусматривает начисление бюджетных средств гражданам с 1 января 2018 года только на карту «Мир». Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в него внесут поправки, которые будут предусматривать постепенный перевод выплаты средств на карты «Мир».

С 1 июля 2017 карты будут выдавать новым клиентам бюджетной сферы, а с 1 июля 2018 – всем действующим бюджетникам, кроме пенсионеров. Пенсионерам карты полностью заменят к 1 июля 2020 года.