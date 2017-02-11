Новая Зеландия. Более 400 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии. Как пишут «Известия», спасатели смогли спасти только около 100 млекопитающих, более 300 – погибли.

Из-за чего животные каждый год массово выбрасываются на берег, ученым так и не известно. По одной из версий, они следуют за дельфином, который решил покончить с собой и тоже становятся жертвами.

«Новая Зеландия является одним из наиболее частых мест, где киты и дельфины совершают массовые самоубийства», - говорится в сообщении.