Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2016 году 208 человек умерли от употребления алкоголя и спиртосодержащих жидкостей. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, всего отравились 521 человек.

«Причинами значительного количества отравлений и преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, являются нарушения, допускаемые предпринимателями и физическими лицами в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции», - говорится в сообщении ведомства.

За отчетный период правоохранители выявили 817 нарушений оборота алкоголя и спиртосодержащей жидкости и оштрафовали предпринимателей на общую сумму более 5 млн рублей. Изъяли 2 тыс. 840 литров контрафактной продукции и 55 тыс. 300 литров спиртосодержащей жидкости. К административной ответственности привлекли 5 юридических лиц, 15 индивидуальных предпринимателей и 197 физических лиц. 11 уголовных дел возбудили за продажу алкоголя несовершеннолетним.