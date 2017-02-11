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Февраль 2017
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Всемирный день пельменя в Ижевске: обзор фотографий праздника в соцсетях

.пробизнес

А тем временем:

1 стоп

Первую куклу-трансгендера выпустят в США

В продажу она выйдет пока ограниченным тиражом.

Первую куклу-трансгендера выпустят в США
Фото:twitter.com (AJ+)
дети, США, игрушки


15:00 11.02.2017

США. Американская компания собирается выпустить первую в мире куклу-трансгендера. Как сообщает Life.ru, пока игрушка поступит в продажу ограниченным тиражом.

Ее прообразом станет американка Джаз Дженнингс, которая родилась мальчиком, но в три года осознала себя девочкой. У 18-дюймовой игрушки не будет явных признаков, характерных для какого-либо пола, а рекомендована она детям старше 8 лет.

«Куклу Джаз представят уже на следующей неделе на выставке Toy Fair в Нью-Йорке. Позднее её можно будет приобрести через сайт компании-производителя и в специализированных магазинах», - говорится в сообщении.

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