США. Американская компания собирается выпустить первую в мире куклу-трансгендера. Как сообщает Life.ru, пока игрушка поступит в продажу ограниченным тиражом.

Ее прообразом станет американка Джаз Дженнингс, которая родилась мальчиком, но в три года осознала себя девочкой. У 18-дюймовой игрушки не будет явных признаков, характерных для какого-либо пола, а рекомендована она детям старше 8 лет.

«Куклу Джаз представят уже на следующей неделе на выставке Toy Fair в Нью-Йорке. Позднее её можно будет приобрести через сайт компании-производителя и в специализированных магазинах», - говорится в сообщении.