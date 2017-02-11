Киев. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране разработали новое ракетное оружие для вертолетов и самолетов. Как пишет «Газета.ру», оно уже успешно прошло все испытания.

«Укроборонпром» разработал новое ракетное вооружение для военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибром 57 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет, потребуется полсекунды.