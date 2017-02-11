Ижевск. Удмуртия. Всемирный день пельменя сегодня празднуют в Ижевске. В субботу, 11 февраля, пышные празднества развернулись на центральной площади города.

Чтобы узнать, как и чем запомнился фестиваль жителям региона, корреспонденты информационного агентства «Сусанин» заглянули в соцсети и сделали подборку самых красочных и интересных фотографий с праздника.

Судя по снимкам, досуг собравшимся горожанам помогали скрасить сказочные герои.

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Большинство, конечно, пришли на праздник всей семьей. Попробовать пельмени на всякий вкус и цвет захотел каждый.

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Солнце сегодня греет!!!! Так греет, что повернувшись к нему лицом, оттаиваешь)))) #пельменныйфестиваль #ижевск #центральнаяплощадь #ледяныескульптуры #россия #удмуртия #russia #udmurtia #ice

Очереди за родными удмуртскими пельменями не скончаются ни на секунду!!! Рекорд уже совсем рядом! Всем приятного пельнянь-аппетита!!! #пельменьфест #всемирныйденьпельменя #пельмени #золотойпельнянь #ижевск #удмуртия #рекорд

Доброго дня, друзья! Сегодня в Ижевске проходит ежегодный фестиваль Всемирный День пельменя! На Центральной площади города развернулись пельменные ярмарки с дегустацией, спортивные состязания Пельняньтон, Пельнянькей, Пельменный керлинг, Ижевская шумовка и другие! Со сцены доносятся удмуртские песни в разных жанрах! Вообщем у нас очень весело и вкусно! К концу праздника среди присутствующих будет разыгран годовой запас пельменей - это 50 кг! Ижевчане, все на праздник! А ещё сегодня в Ижевске будет зарегистрирован рекорд на самое большое количество съеденных пельменей в одном месте! Кстати, уже съедено более 33 тысяч!!! Еще больше интересного у меня в историях!

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А га площади сейчас во всю идёт день Пельменя! #ижевск #пельмени #центральнаяплощадь #прямосейчас

Друзья! Не забывайте делиться фотографиями, хорошим настроением и праздником со своими родными и близкими! Выкладывайте фото и свои переживания в социальные сети с хэштегами Всемирного дня Пельменя в Ижевске! #пельменьфест #всемирныйденьпельменя #пельмени #золотойпельнянь #ижевск #удмуртия

День пельменя !!!#деньпельменя #ижевск #мамадочки #мамасына #праздниккнамприходит

Тут же развернулись спортивные площадки игры в "пельмень".

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На протяжении всего дня гостей фестиваля ждут Пельменные игры - где еще так весело зимой проведешь время! Турнир по Пельняньтону на кубок Ростелекома, керлинг, пельмень-бол, пельменный съест и много других игр! Участвуйте и побеждайте! #пельменьфест #всемирныйденьпельменя #пельмени #золотойпельнянь #ижевск #удмуртия

А кто-то просто отдыхал и танцевал под народные песни.

Праздник на Центральной площади #ижевск #пельмени

Напомним, что сегодня в рамках всемирного Дня пельменя в Ижевске устанавливали рекорд по количеству съеденных пельменей. По данным на 17:00 эта цифра составила более 74 тыс. 59 пельменей.