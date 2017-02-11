Ижевск. Удмуртия. Автомобилистов Ижевска попросили быть осторожными на улице Магистральной при движении из центра в сторону улицы Маяковского. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, напротив АЗС «Зимняя» проводят коммунальный работы службы «Ижводоканала».

Из-за этого на участке образовался гололед.

«Скорость на данном участке ограничена, имеются гололедные явления. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой выбирать маршруты объезда, максимально снизить скорость движения при необходимости следования по указанному участку», - говорится в сообщении ведомства.