Англия. 360 килограммов кокаина выбросило на берег Северного моря в Англии. Как сообщает «Медуза» со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью, несколько сумок с наркотиками обнаружили 9 и 10 февраля на двух пляжах в графстве Норфолк.

Стоимость партии оценили в 50 млн фунтов.

«Сейчас мы вместе с пограничной службой, береговой охраной и местной полицией пытаемся выяснить, как сумки оказались в этих местах. Крайне маловероятно, что их предполагалось доставить туда», - сказал представитель агентства по борьбе с преступностью.