Москва. Права на показ российского фильма «Легенда о Коловрате» купили для проката в кинотеатрах США. Как сообщает Life.ru, этим будет заниматься местная компания Well Go USA.

Также фильм режиссера Ивана Шурховецкого продали в несколько стран Европы, в том числе в Австрию, Германию и Швейцарию.

В картине рассказывается о рязанском витязе Евпатии Коловрате, который руководил отрядом и хотел отомстить за свою любовь и родину. Главные роли исполняют Илья Малаков, Алексей Серебряков и Полина Чернышова. В России фильм покажут во втором полугодии 2017.