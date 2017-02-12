Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» на домашнем паркете уступили аутсайдеру суперлиги «Рязани». Встреча завершилась со счетом 72:70 в пользу гостевого коллектива.

Первую четверть команды провели в равной борьбе, поэтому никому из соперников в дебюте встречи не удалось уйти в отрыв (21:20 – в пользу «Купола»). Во втором игровом отрезке подопечные Валерия Конотопова нарастили обороты и на правах коллектива, который располагается на несколько строчек выше в турнирной таблице, «привезли» рязанцам 8 очков. 45:36 по итогам первой половины встречи.

В третьей четверти «Рязань» попыталась ликвидировать отставание, что частично получилось у 11-й команды суперлиги - 56:53 в пользу «Купола». В заключительной десятиминутке гости продолжили начатое и финальный игровой отрезок выиграли с преимуществом в 5 оков, а как следствие добились и итоговой победы.

Сейчас в активе «Купол-Родников» 26 очков и 7 место в турнирной таблице.