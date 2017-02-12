Ижевск. Удмуртия. Удмуртское республиканское отделение Российского общества историков-архивистов проведет фотоконкурс «История Удмуртии в фотографиях». Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, его итоги подведут 1 ноября, а результаты объявят в феврале 2018 года.

«Для участия в конкурсе с 1 марта по 1 сентября 2017 года принимаются фотографии (или электронные копии их оригиналов), созданные до конца XX века, относящиеся к истории республики и отражающие исторические события, облик населенных пунктов, персоналии и т.п., принадлежащие участнику конкурса на праве собственности», - говорится в сообщении.

Требования к представляемым фотодокументам и сопроводительной документации указаны в положении о фотоконкурсе.

«Почти у каждого жителя Удмуртии в архивах сохранились фотографии, порой пожелтевшие от времени, на которых запечатлены близкие, облик населенных пунктов - городов, сел, деревень, зафиксированы события давно минувших дней», - пишут организаторы.

Они также считают, что эти документы являются не только семейными реликвиями, но и имеют научное, социальное, экономическое, политическое, культурное значение и обладают ценностью для изучения истории Удмуртии.

Документы для участия в конкурсе следует направлять по адресу: 426075 Удмуртская Республика, Ижевск, улица Камбарская, 17, телефон: (3412) 90-83-38, e-mail: gspd@gaspd.izhnet.ru

Контактное лицо - Василечко Наталья Владимировна, ответственный секретарь).

По итогам фотоконкурса всем участникам будут вручены памятные дипломы, победителям - ценные призы. Отметим, что мероприятие проводится при поддержке комитета по делам архивов при правительстве Удмуртии.