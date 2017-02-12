Хохфильцен. Австрия. Временно отстраненная от соревнований биатлонистка сборной России Екатерина Глазырина могла нарушить антидопинговые правила в Ижевске. Об этом championat.com заявил экс-тренер женской сборной России немец Вольфганг Пихлер.

«Мне было неприятно узнать новость о временном отстранении Екатерины Глазыриной. Насколько я понимаю, возможное нарушение антидопинговых правил могло произойти в Ижевске в декабре 2013 года. Там она работала со своим личным тренером. Меня там не было, и контролировать ситуацию я не мог», - заявил Пихлер.

Отметим, что после соревнований в Ижевске Глазырина приехала в Рупольдинг, где принимала участие в гонках и проходила допинг-контроль под контролем ВАДА.

Напомним, что ранее спортсменку сборной России, которая отправилась в составе национальной команды на чемпионат мира, временно отстранили от соревнований на основании доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном.

В сезоне-2013/14 годов Екатерина Глазырина тренировалась в группе Вольфганга Пихлера.