Саратов. В Саратове возбудили уголовное дело после покушения на изнасилование фельдшера «скорой помощи», а также по факту ее незаконного лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Следственной управление СКР по Саратовской области.

Напомним, что 11 февраля 2017 года днем фельдшер «скорой помощи» прибыла по вызову. У 29-летнего мужчины повысилось артериальном давление. Кроме него в квартире находились четверо его знакомых.

После того как женщина вошла в квартиру, один из злоумышленников закрыл за ней дверь, пояснив при этом, что из квартиры ее не выпустит.

«Испугавшись, фельдшер зашла в ванную комнату, откуда смогла сообщить о произошедшем диспетчеру «скорой», которая передала данные сведения в правоохранительные органы», - уточнили в региональном СК.

После этого, испугавшись угроз, женщина вышла из ванны. После этого, по словам пострадавшей, двое из присутствующих попытались изнасиловать медика. С

«Кроме того, мужчины не выпускали медицинского работника из квартиры. Благодаря прибывшим в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов противоправные действия злоумышленников были пресечены», - уточнили следователи.

В настоящее время в целях полного и всестороннего расследования данного уголовного дела создана следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов регионального следственного управления и сотрудников территориального следственного отдела.

В ближайшее время будет решен вопрос о задержании виновных лиц.

Как сообщалось ранее, в связи с участившимися случаями нападения на медработников по поручению Александра Бастрыкина региональные подразделения СК России должны незамедлительно реагировать на любые случаи воспрепятствования деятельности медиков, тщательно проверяя все обстоятельства и поводы, послужившие основанием для недолжного поведения граждан, посягающих на людей, который каждый день спасают человеческие жизни.