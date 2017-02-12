США. В США перед теннисным матчем Кубка Федерации между хозяевами и командой ФРГ включили гимн времен Третьего рейха. Как сообщает RT, спортсменка сборной Германии Андреа Петкович выразила недовольство инцидентом на пресс-конференции.

«Никогда за всю свою жизнь я не чувствовала такого неуважения к себе, не говоря уже о Кубке Федерации, в котором я играю на протяжении 13 лет. Это худшее, что когда-либо случалось со мной», — отметила Петкович.

Теннисная ассоциация США уже выпустила заявление, в котором извинилась за произошедшее.

«Мы ни в коем случае не хотели проявить неуважение. Такая ошибка больше не повторится», — говорится в заявлении.

Петкович уступила американке Элисон Риске со счетом 6:7 (8:10), 2:6.