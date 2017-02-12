Бурятия. Спасатели Бурятии вызволили из снежного плена туриста после схода лавины. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, случай произошел в Тункинском районе республики.

В 20:20 по-местному времени на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что группа туристов при восхождении на гору «Броненосец» попала под сход снежной массы.

Через 10 минут на место выехали спасатели ПСО-2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы с населенного пункта Кырен.

Через 5 часов спасатели смогли добраться до места происшествия и оказали необходимую помощь пострадавшему, после чего эвакуировали его с горы.

«Пострадавший передан родственникам. Спасательные работы завершены», - уточнили в ведомстве.