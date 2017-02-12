Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле мужчина пытался перебросить сверток с телефонами на территорию исправительной колонии №5. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртии.

«Известно, что молодого человека обнаружил оператор поста видеонаблюдения. Мужчина пытался скрыться, но был задержан сотрудником учреждения», - говорится в сообщении.

В ходе опроса установили личность задержанного. Им оказался бывший осужденный, который освободился из колонии в октябре 2016 года. В свертке, обнаруженном на участке внутренней запретной зоны, находились два сотовых телефона и зарядные устройства к ним, одна сим-карта. Материалы об административном правонарушении направили в суд Сарапула.

Сотрудники УФСИН отметили, что в январе 2017 года зафиксировали пять случаев перебросов сотовых телефонов. Согласно статье 19.12 КоАП России, это правонарушение предусматривает штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.