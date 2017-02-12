Ижевск. Удмуртия. В Ижевске управляющую компанию «Жилфонд» привлекли к ответственности за плохую подготовку дома к отопительному сезону. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, коммунальщики заплатят два штрафа – 40 и 4 тыс. рублей.

Установлено, что в многоквартирном доме, находящимся под управлением компании, в установленные сроки не провели гидравлические испытания индивидуального теплового пункта. Также коммунальщики не оформили акты о промывке и опрессовке, в связи с чем, паспорт готовности многоквартирного дома в установленный срок не был получен. Речь идет о многоквартирном доме № 87 по улице Красногеройской.

«Из-за того, что подготовительные мероприятия не провели вовремя, создалась угроза возникновения чрезвычайной ситуации при прохождении отопительного периода», - сообщили в надзорном органе.

Постановлениями инспекции госжилнадзора ООО УК «Жилфонд», а также директор общества признаны виновными. Их привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 и 4 тыс. рублей.