Климовск. Футболисты глазовского «Прогресса» сыграли вничью с соседом по турнирной таблице «КПРФ». Встреча, проходившая накануне, 11 февраля, в Климовске, завершилась со счетом 2:2.

Первый тайм прошел в равной борьбе с небольшим преимуществом «коммунистов», однако ни та ни другая команда не смогли «распечатать» ворота противника.

Первый гол на 35-й минуте поединка забил Антон Оппер, передачу на которого выполнил Роман Букин. За 7 минут до конца встречи наставник «КПРФ» Вадим Яшин выпускает на паркет пятым полевым игроком Паулиньо, после чего его команда практически тут же сравнивает счет. Буквально через 3 минуты «прогрессовец» Дмитрий Будин вновь выводит клуб из Удмуртии вперед, но за минуту до финального свистка все тот же Паулиньо счет сравнял.

«Ребятам за игру спасибо, они – молодцы, старались и играли, надо добавлять в исполнительском мастерстве. Желание и агрессия есть, нужно добавлять в хладнокровии, завершении атак, выборе решений. И тогда, думаю, все будет хорошо. Не надо посыпать голову пеплом из-за ничьей, понятно, что мы хотели победить. Но в концовке могли и проиграть», - приводит слова главного тренера «Прогресса» Игоря Путилова клубная пресс-служба.

Сейчас команда из Удмуртии располагается на 8 месте в суперлиге. В активе команды 23 очка.