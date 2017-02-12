Барнаул. Алтайский край. Следователи Барнаула начали проверку после падения снежного кома с крыши поликлиники на мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

«В средствах массовой информации размещено сообщение о том, что в городе Барнауле с крыши здания поликлиники № 12 на 6-летнего ребенка упал ком снега. В результате произошедшего мальчика госпитализировали с признаками сотрясения головного мозга», - говорится в сообщении правоохранителей.

По данному факту следователи начали доследственную проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.