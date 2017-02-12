Воткинск. Удмуртия. Хоккеисты «Знамя-Удмуртии» единолично возглавили третью группу Высшей лиги. Команда из Воткинска поднялась на первую строчку после уверенной домашней победы над экс-лидером «Маяком».

В первом тайме коллектив из Удмуртской Республики отправил три безответных мяча в ворота противника, а во втором тайме «Знамя» и «Маяк» порадовали поклонников хоккея с мячом сразу десятью результативными атаками. Семь из них на счету хозяев льда, три провели гости.

В итоге – 10:3 уверенная победа представителей Воткинска.

На данный момент «Знамя» возглавляет третью группу Высшей лиги, опережая «Маяк» на один зачетный балл (42 против 41), однако у команды из Удмуртии две игры в запасе по отношению к ближайшему преследователю.