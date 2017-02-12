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Двое родителей из Удмуртии могут отправиться в тюрьму за неуплату алиментов

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Двое родителей из Удмуртии могут отправиться в тюрьму за неуплату алиментов
дети, Ижевск, Удмуртия, деньги, происшествие, алименты


16:00

Ижевск. Удмуртия. Родители четырех детей могут отправиться в тюрьму за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Супруги лишены родительских прав, их детей живут у опекунов, и в соответствии с решением суда оба должны выплачивать алименты – ежемесячно. Это половина от всех видов доходов», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день каждый из них должен 390 тыс. рублей. Официально граждане не трудоустраиваются и ведут асоциальный образ жизни.

В 2016 году нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП России («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Обоим суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком 50 часов. Но, ни один из родителей на «трудотерапию» не появился.

Теперь им грозит наказание исправительными либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

В прокуратуре отметили, что в 2017 году судебные приставы Удмуртии за неуплату алиментов к административной ответственности привлекли почти 700 граждан, в отношении 76 нерадивых родителей возбудили уголовные дела.

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