Хохфильцен. Австрия. Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла гонку преследования на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене. Стреляющая лыжница допустила один промах по ходу дистанции.

На втором месте расположилась Дарья Домрачева (+11,6 секунды), которая совсем недавно вернулась в большой спорт после рождения дочери. «Бронза» с тремя промахами досталась победительнице спринтерской гонки чешке Габриэле Коукаловой.

Лучшая из россиянок Ирина Старых заняла 4 место, на последнем круге выиграв соперничество у Кайсы Мякяряйнен. Татьяна Акимова на финише оказалась на 18-й строчке, Светлана Слепцова на 24 месте, Ирина Услугина на 39-м.

Отметим, что для Дальмайер это третья медаль чемпионата мира. Ранее он заняла второе место в спринте и победила в составе сборной в смешанной эстафете.