Москва. Россия. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытке Киева «выклянчить» у нового президента США Трампа деньги. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на передачу «Итоги недели», власти Украины также хотят загладить свою вину перед новым американским лидером, которого они открыто не поддерживали в ходе предвыборной гонки.

«Они (украинская администрация) опять хотят выклянчить деньги, ссылаясь на то, как их обижают, с той же ссылкой хотят привлечь к себе внимание, чтобы о них не забывали»,- сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил надежду, что в США и Евросоюзе «пока не очень уверенные ростки понимания того, что на самом деле происходит на Востоке Украины, будут укрепляться».

Ранее американские СМИ сообщали, что в ходе предвыборной кампании в США представители правительства Украины пытались оказать кандидату от демократов Хиллари Клинтон помощь в борьбе против Дональда Трампа.

Сами украинские власти, в том числе посольство Украины в США, утверждали, что занимали нейтральную позицию по отношению к предвыборной гонке.