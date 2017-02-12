Москва. Жители России стали меньше доверять теленовостям. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на фонд «Общественное мнение», за год этот показатель снизился на 13 процентов.

«По словам 50% россиян, наибольшее доверие у них вызывает ТВ, однако этот показатель снизился на 13 процентных пунктов (с 63% в 2015 году)», - сообщает «Интерфакс».

Также, согласно статистике, в правдивости новостей в интернете уверены 19% участников опроса, проведенного 4-5 февраля среди 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 субъектов России.

Основными источниками информации для россиян являются телевидение (78%) и новостной интернет (39%).

Среди других источников информации респонденты назвали разговоры с близкими и друзьями (18%), печатную прессу (17%), соцсети (16%) и радио (14%). Однако, уровень доверия к этим источникам оказался не таким высоким: в правдивость информации, почерпнутой из бытовых разговоров и радиопередач, верят по 8% россиян, из соцсетей - 7%. При этом четверть опрошенных (25%) не доверяют ни одному источнику.