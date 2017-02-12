Хохфильцен. Австрия. 43-летний норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален завоевал «бронзу» в пасьюте на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. В 11-й раз гонку на мировом первенстве выиграл француз Мартэн Фуркад, преодолевши дистанцию за 30 минут и 16,9 секунды.

«Серебро» досталось еще одному норвежцу Йоханесу Бё. Лучшим из россиян финишировал Антон Шипулин. Он занял 4-е место.

Отметим, что 20 лет назад, в 1997 году, Бьорндален именно в гонке преследования завоевал свою первую медаль на чемпионате мира, причем в Осрблье он также занял 3 место, проиграв россиянам Виктору Майгурову и Сергею Тарасову. В этой же гонке с норвежцем за победу боролся Рикко Гросс, который сейчас является тренером сборной России.

Напомним, в воскресенье, 12 февраля, супруга Бьорндалена Дарья Домрачева завоевала «серебро» в женском пасьюте.