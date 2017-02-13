Игра. Удмуртия. III Всероссийский кулинарный фестиваль «От Пельняня до Китая» пройдет в Игре. Об этом сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов.

Участников фестиваля ожидает пельменное дефиле, флешмоб «Танец Пельняня», «Пельменный квест», конкурсы «Народная марка» и «Пельмени лепим всей семьей».

Также запланированы мастер-классы по приготовлению «царских», «китайских» и «уральских» пельменей, концерт «Вокруг и около Пельняня», пельменная дискотека, а также дегустации Дюшбара, Цзяо цзы, японских и русских пельмешек.

Напомним, что на Центральной площади Ижевска в субботу, 11 февраля, прошел фестиваль «Всемирный день пельменя», на котором был установлен рекорд по «Самому большому количеству съеденных пельменей в одном месте» - 74 059 пельменей.

Ижевск установлен новый рекорд по количеству съеденных пельменей