Казань. Татарстан. Футболисты ижевского «Зенита» проиграли в первом матче предсезонного турнира в Казани. Поединок с «КАМАЗом» из Набережных Челнов завершился со счетом 1:0 в пользу клуба из Татарстана.

Единственный мяч в первом тайме с 11-метровой отметки в ворота ижевчан отправил хавбек Давид Хубаев.

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Напомним, в турнире помимо «Зенита» участвуют «КамаАЗ» (Набережные Челны), «Волга» (Ульяновск), дубль футбольного клуба «Уфа», пензенский «Зенит» и дублеры екатеринбургского «Урала».