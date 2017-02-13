Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии в понедельник, 13 февраля почитают память святого Никиты, епископа Новгородского. Как пишет Astromeridian, ему молились о защите от молний и пожаров.

Никита Новгородский считается одним из самых известных русских святителей, который не только проповедовал христианство, но и сам жил скромно, постоянно молился об окружающих, совершал большое количество добрых дел. Был причислен к лику святых в 1547 году.

Стоит отметить, что несмотря на распространившееся по Руси православие, сильны были черты язычества. Существовало даже такое явление, как двоеверие. Никиту Новгородского именно по этой причине считали не только святым, но и покровителем огня. Молились ему о защите от шаровых молний.

13 февраля также почитается память бессребреников мучеников Александрийских: Кира и Иоанна и с ними мучениц Канопских: Афанасии и дщерей её Феодотии, Феоктисты и Евдоксии; память мучеников Коринфских: Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия; память мученицы Трифены Кизической.

Народные приметы на 13 февраля:

1. Днем виден иней – ночью снега не будет.

2. Огонь в печке 13 февраля горит красным пламенем – жди мороза. Белый огонь – будет оттепель и ранняя весна.

3. Если в этот день происходит пожар, считается, что это происки огненных бесов и колдунов. По преданию, именно с ними борется 13 февраля Никита Новгородский. Но сами люди также дополнительно искали для него «помощников» - находили знахарей, которые заговаривали огонь.

4. Считается, что пожар на Никиту объясняет порчу, наведенную на семью.

5. Ясная ночь 13 февраля – завтра будет солнечная погода.

6. Воробьи утепляют гнезда – будет стужа.

7. Вороны громко кричат – будет метель или снежная буря.

8. На деревьях иней – ночь будет ясной.

9. Печь плохо топится, а дрова гореть не хотят – жди тепла.

10. Нет 13 февраля тяги в печи – ожидайте сырой погоды. Сильная тяга, напротив, предвещает стужу.

11. Если сильных морозов на Крещение не было, то в день 13 февраля будет стужа.

12. На солнце видны круги 13 февраля – будет урожайный год.

13. Вечером нельзя выходить из дома – могут навести порчу.

14.Если человек родился 13 февраля, он будет любить искусство и может стать хорошим ремесленником.

15. Если 13 февраля выпадает на пятницу, то день будет неудачным и опасным.

16. Если хозяйственные постройки шатаются 13 февраля – на них леший катается.