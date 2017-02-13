Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На дворе понедельник, 13 февраля, а значит самое время, чтобы взять себя в руки, выпить кофе, пробежаться по последним новостям и отправиться на любимую работу.

Что интересного произошло в регионе в выходные, как всегда расскажут корреспонденты информагентства «Сусанин» в традиционной подборке публикаций СМИ за 11 и 12 февраля.

Побег Деда Мороза

Неизвестные оставили посреди проезжей части в Ижевске сани, которые перекрыли дорогу автомобилистам.

«Осторожно! Дед Мороз бросил сани на дороге!» - написал в группе «ВКонтакте» «Ижевск Где Гаи Стоят» один из очевидцев казуса.

Бесхозный транспорт заметили на перекрестке улиц Гагарина и Московской.

«Чьи сани дорогу перекрыли? Выехать не могу», - спросил в комментариях под фотографией еще один пострадавший.

Не пожар, а пожарище

В Ижевске в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 февраля, в поселке Машиностроителей тушили дом №48. Пожар вспыхнул в одной из квартир. В результате угарным газом задохнулся 60-летний мужчина. На месте происшествия работали 16 пожарных расчетов.

Нелады с литературой

16 выпускников школ Ижевска «завалили» итоговое сочинение по литературе.

«16 не справились, они написали второй раз 1 февраля, из них справились все, но у нас еще выпускники текущего года, которые не сдавали по уважительной причине 7 декабря, там 2 ученика не справились. Они будут сдавать 3 мая», - сказала главный специалист-эксперт отдела содержания развития общего, дошкольного и специального образования управления образования администрации Ижевска Светлана Михайлова.

Всего итоговое сочинение по литературе в столице Удмуртии писали 2,8 тыс. человек. Самой популярной темой школьников стала проблема чести и бесчестия.

И вечность встанет с нами рядом

В Алтайском крае снимут телевизионный фильм к 100-летию ижевского оружейника Михаила Калашникова. Картина выйдет в свет в 2019 году. Съемки, по предварительным данным, будут проходить в столице Удмуртии. Кто станет режиссером фильма пока не известно.

Всё в дом

15-летняя девочка в Ижевске украла из туалета торгового центра сушилку для рук. Подросток сняла аппарат со стены и спрятала его в свой рюкзак. Причиненный ущерб правоохранители оценили в 4 тыс. рублей. Девушку уже задержали. Оказалось, она хотела сдать сушилку в ломбард. Так как это не первая кража девочки, ей грозит до 2 лет лишения свободы.

При подготовке обзора использованы материалы: «День.орг», «Комсомольская правда», «Ижлайф», ИА «Удмуртия».